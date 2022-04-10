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Кадировці в Маріуполі спіймали бомжа і видали за “розвідника ЗСУ”. ВІДЕО

10/04/2022 01:44

Військові окупаційних військ РФ із Чечні – так звані “кадировці” – захопили в Маріуполі бомжа та зняли з ним постановочне відео, намагаючись видати його за “розвідника ЗСУ”.

Про серйозність цієї “інформаційно-психологічної операції” операції окупантів свідчить той факт, що відео на своїй сторінці в телеграмі поширив глава Чечні Рамзан Кадиров. Крім того, ввечері 9 квітня він присвятив  пафосний допис взяттю в полон цього “націоналіста”.

На відео “націоналіст” біля карти нібито видає місця дислокації підрозділів ЗСУ, самооборони і “Правого сектора” в Маріуполі, їхню чисельність, а також присутність на такій-то території “іноземних військ, я не знаю якої країни, чоловік 200-300”.

Нужденний чоловік, що вочевидь має проблеми з психікою, називає себе “розвідником ЗСУ”. Кадировці як доказ демонструють численні низькопробні “татуювання” в нього на тілі.

У “розвідникові” маріупольці впізнали місцевого безхатька, який узимку приходив обідати до соціальної їдальні храму Петра Могили ПЦУ.

Маріупольський волонтер Кирило Долімбаєв написав у фейсбуці: “Вибачаюсь за 🐷🐕 відео, але, щоб ви розуміли, як кадировці роблять свій “героїчний” контент у Маріуполі. На відео – нужденний, який має проблеми з головою та постійно бухий. Його ми годували щодня в нашому храмі ПЦУ в Маріуполі. Спіймати бомжа – то є дійсно “подвиг”.

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Україна

Кадировці в Маріуполі спіймали бомжа і видали за “розвідника ЗСУ”. ВІДЕО

Військові окупаційних військ РФ із Чечні – так звані “кадировці” – захопили в Маріуполі бомжа та зняли з ним постановочне відео, намагаючись видати його за “розвідника ЗСУ”. Про серйозність...

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