Японія вилучила “Азов” із переліку “терористичних організацій”

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Агентство громадської безпеки Японії (PSIA) вилучило згадку полк Національної гвардії України “Азов” зі свого списку “терористичних організацій”.

Про це агентство, що є державною службою безпеки у складі міністерства юстиції Японії, повідомило на своєму сайті 8 квітня.

У відомстві зазначили, що їм прикро через те, що український підрозділ потрапив у такий список.

“Ми вирішили видалити наведений вище опис із “Довідника з міжнародного тероризму 2021″ на нашому сайті, щоб запобігти поширенню інформації, яка відрізняється від фактів”, – сказано в повідомленні.

Японська спецслужба констатувала, що останнім часом деякі ЗМІ поширювали відверту брехню та приписували японській розвідці визнання “Азова” “неонацистською організацією”.

Контекст

Окремий загін спеціального призначення (полк) “Азов” є частиною Національної гвардії України в системі МВС та має постійний пункт дислокації в Маріуполі на Донеччині.

Цей підрозділ (спершу – батальйон) із 2014 року бере участь у відбитті російської агресії на Донбасі. Командир полку Денис Прокопенко “Редіс” відзначений званням Героя України.

До “Азову” справді увійшла певна кількість правих активістів, що гуртуються навколо партії “Національний корпус”, що офіційно діє в Україні. Але переважна більшість військовослужбовців полку не афілійована з якимись політичними рухами.

Із 24 лютого 2022 року полк “Азов” героїчно обороняє Маріуполь, який заблокували російські окупанти. У місті, зруйнованому російськими авіацією та артилерією, точаться вуличні бої. Від ударів російської армії загинули тисячі цивільних жителів.

Росія вбиває мирних громадян, впроваджуючи політику зверхності своєї нації силою зброю. При цьому кремлівська пропаганда поширює наративи про “нацистів полку “Азов”. Багато споживачів цієї інформації за кордоном схильні вірити в брехню щодо “злочинів “Азова”, які нібито “визнані ООН і ЄС”.

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