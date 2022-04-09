Home / Війна / Японія вилучила “Азов” із переліку “терористичних організацій”

Японія вилучила “Азов” із переліку “терористичних організацій”

09/04/2022 18:08

Агентство громадської безпеки Японії (PSIA) вилучило згадку полк Національної гвардії України “Азов” зі свого списку “терористичних організацій”.

Про це агентство, що є державною службою безпеки у складі міністерства юстиції Японії, повідомило на своєму сайті 8 квітня.

У відомстві  зазначили, що їм прикро через те, що український підрозділ потрапив у такий список.

“Ми вирішили видалити наведений вище опис із “Довідника з міжнародного тероризму 2021″ на нашому сайті, щоб запобігти поширенню інформації, яка відрізняється від фактів”, – сказано в повідомленні.

Японська спецслужба констатувала, що останнім часом деякі ЗМІ поширювали відверту брехню та приписували японській розвідці визнання “Азова” “неонацистською організацією”.

Контекст

Окремий загін спеціального призначення (полк) “Азов” є частиною Національної гвардії України в системі МВС та має постійний пункт дислокації в Маріуполі на Донеччині.

Цей підрозділ (спершу – батальйон) із 2014 року бере участь у відбитті російської агресії на Донбасі. Командир полку Денис Прокопенко “Редіс” відзначений званням Героя України.

До “Азову” справді увійшла певна кількість правих активістів, що гуртуються навколо партії “Національний корпус”, що офіційно діє в Україні. Але переважна більшість військовослужбовців полку не афілійована з якимись політичними рухами.

Із 24 лютого 2022 року полк “Азов” героїчно обороняє Маріуполь, який заблокували російські окупанти. У місті, зруйнованому російськими авіацією та артилерією, точаться вуличні бої. Від ударів російської армії загинули тисячі цивільних жителів.

Росія вбиває мирних громадян, впроваджуючи політику зверхності своєї нації силою зброю. При цьому кремлівська пропаганда поширює наративи про “нацистів полку “Азов”. Багато споживачів цієї інформації за кордоном схильні вірити в брехню щодо “злочинів “Азова”, які нібито “визнані ООН і ЄС”.

Читайте також:
Заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар “Калина” з Маріуполя: Ми стоятимемо до кінця

 

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Японія вилучила “Азов” із переліку “терористичних організацій”

Агентство громадської безпеки Японії (PSIA) вилучило згадку полк Національної гвардії України “Азов” зі свого списку “терористичних організацій”. Про це агентство, що є державною службою безпеки у складі міністерства юстиції...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse