Росіяни в морпорту Маріуполя б’ють по цивільних суднах і змушують моряків виходити на їхній бік, – “Азов”

У Маріуполі російські окупанти вклинилися в радіопереговори українських військових з екіпажами цивільних іноземних суден, що стоять у порту, спонукаючи їх переходити до армії РФ. При цьому самі ж російські війська й обстрілюють ці кораблі.

Про це в суботу, 9 квітня, “Новинарні” повідомили в пресслужбу полку “Азов”, надавши відповідне відео.

“Представники російських окупаційних військ продовжують діяти цинічно. Так, протягом кількох днів ворог обстрілював цивільні іноземні торговельні судна та криголам “Капітан Бєлоусов”, що знаходяться на причалах Маріупольського торговельного порту. Сьогодні під час перемовин українських військових щодо евакуації з екіпажами кораблів, серед яких багато іноземних громадян, зокрема громадяни Туреччини, Болгарії, вклинилися представники ворога. Вони переконували “не вірити Україні” та пропонували евакуацію від себе”, – розповіли в “Азові”.

“Втім, куди саме будуть евакуйовані члени екіпажів – не повідомляється. Прозвучали лише настанови вийти до ворога з наявним на кораблях провіантом”, – зазначили в полку Нацгвардії.

У пресслужба “Азову” нагадали, що до цього росіяни вбили члена екіпажу криголаму “Капітан Бєлоусов”, також було поранено декількох членів екіпажу криголама та людей із корабля під прапором Домініки (йдеться про суховантаж Azburg).

На відео, поширеному “азовцями”, зафіксовано наслідки обстрілу росіянами цивільних суден у порту Маріуполя, та розповідь моториста з судна Azburg під прапором Домініки.

Чоловік зазначив, що стріляли по їхньому кораблю саме війська РФ. Унаслідок влучання снаряда виникла пожежа в машинному відділенні, корабель згорів. У порятунку екіпажу взяли участь українські військові, надали першу допомогу.

“Тож на забезпечення безпеки від окупантів сподіватися вкрай важко. Закликаємо консульства держав, громадяни яких перебувають на іноземних суднах в Маріуполі, допомогти забезпечити їх безпечну евакуацію коридором, який буде контролювати держава Україна!” – ідеться в повідомленні пресслужби полку “Азов”.

Обставини

Порт Маріуполя – один із тих районів заблокованого росіянами міста, який станом на 8 квітня контролюють українські війська.

Варто зазначити, що цього ж дня, 9 квітня, російська сторона визнала, що обстріляла на Азовському морі суховантаж “Апачі”, який ішов у Маріуполь, та конвоює його в російський порт Єйськ. (За версією росіян, судно під прапором Мальти йшло “евакуювати ватажків полку “Азов”, але цей пропагандистський штамп війська РФ використовують не вперше з будь-яких приводів).

Уранці цього ж дня російська омбудсман Тетяна Москалькова заявляла про звільнення в порту Маріуполя 14 російських моряків із цивільного судна “Азов Конкорд” (прапор Мальти), які з 24 лютого перебували в порту.

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