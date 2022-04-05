Home / Війна / Червоний Хрест заявив, що не відповідає за вивезення тіл росіян з України

Червоний Хрест заявив, що не відповідає за вивезення тіл росіян з України

05/04/2022 08:59

Відповідальність за повернення на територію РФ тіл загиблих солдат лежить на українських та російських органах влади.

Про це в інтерв’ю “УП. Життя” заявив представник Міжнародного комітету Червоного Хреста у Києві Герардо Понтрандольфі.

“Влада дуже хитро намагається покласти відповідальність на МКЧХ. Ми – не похоронне бюро. Але можемо надати все, що їм потрібно”, –  наголосив Понтрандольфі.

За його словами, МКЧХ також необхідна інформація про загиблих для того, щоб інформувати їхні сім’ї.

“І, чесно кажучи, мені байдуже, що це за сім’ї – з України чи з Росії. Я хочу зробити так, щоб кожен батько, кожна мати мали можливість знати, де перебуває його загибла дитина. І ми готові підтримати владу в цьому. Але обов’язок повернути тіла лежить на владі”, – підкреслив представник Міжнародного Червоного Хреста у Києві.

Нагадаємо, українська влада ще 26 лютого закликала Червоний Хрест вивезти тисячі тіл російських окупантів до РФ, поки влада країни-агресора приховувала людські втрати у війні проти України.

Читайте також:
“Допомога українцям із Ростова”: чому обурюють домовленості глави Червоного Хреста з Лавровим та що МКЧХ робить в Україні

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Мінкульт виступив проти культурного діалогу з діячами з РФ, але порадив не ізолювати “демократичних” росіян

Міністерство культури та інформаційної політики виступило проти будь-якого культурного діалогу з агресором під час війни, але водночас наголосило, що не варто ізолювати “тих представників російської культурної спільноти, які поділяють...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse