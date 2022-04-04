Світ після Бучі

Євген Дикий
громадський активіст, колишній командир взводу батальйону “Айдар”, голова Національного антарктичного наукового центру
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Сьогодні сороковини по всьому, що наївно вважалось системою глобальної безпеки.
І сьогодні перший день після Бучі.
Світ ніколи не буде таким, як до цього.
Він стане або кращим, або незрівнянно гіршим.
Гіршим він стане, якщо злочин не буде покарано. Якщо країна, сповнена маніяків та вбивць, від диктатора до останнього солдата, залишиться такою ж звичайною державою, як всі інші – з якою про щось домовлятимуться, чимось їй поступатимуться, бо ж “у неї є свої інтереси”, підписуватимуть угоди, торгуватимуть.
З якої поступово знімуть спершу одну частину санкцій, потім іншу, потім потроху і всі – адже “час лікує”…
У цьому новому світі стане зрозуміло, що так, як у Бучі – можна.
Можна цій країні, яка вже не вперше так чинить, ввійшла у смак та вже вважає це нормою. Можна всім іншим, у кого просто фізично достатньо для цього потуги та бажання.
В такому світі ми, українці, просто приречені на винищення – трохи раніше чи трохи пізніше.
Та й взагалі у такому новому світі не сильно хочеться жити, він занадто кривий та огидний.
Зовсім іншим світ стане, якщо Буча стане переламним моментом.
Точкою неповернення, після якої з країною-маніяком стануть чинити саме так, і ніяк інакше, як чинить соціум із божевільним маніяком-убивцею.
Із маніяками не домовляються – їх спершу знешкоджують, а потім ізолюють та примусово лікують.
Так і тільки так має бути з росією.
З нею слід припинити будь-які перемовини та розмови.
Раз і назавжди, аж до її повної поразки.
Тоді пройдуть перемовини про її капітуляцію, і швидше за все, їх вже вестиме не пуйло.
Натомість слід уже зараз починати розмову ПРО росію, розмову зі світом загалом, і в першу чергу із нашими союзниками.
Розмову про те, якою має бути спільна позиція щодо росії, на яких умовах її можна відпустити з миром та почати бодай обговорювати поступове пом’якшення санкцій.
І взагалі, що нам, цивілізованим країнам, далі із нею робити.
На мою думку, найменший, найскромніший список таких умов має включати:
Це – той мінімальний список умов, за дотримання яких світ після Бучі стане кращим за той, який зруйнувала росія.
І тоді страждання та жертви наших замордованих співгромадян будуть недаремними.
Росія ще не готова обговорювати такі умови?
Ну, то і нема про що тоді з нею говорити.
Говорити треба про неї, і вже наперед формувати спільну позицію із союзниками, на основі наведеного вище.
А росію слід готувати до прийняття цих умов.
Готувати єдиним зрозумілим їй способом – шляхом тотального розгрому у війні.
Так, це дуже не легко. Набагато важче, ніж пробувати ще і ще раз задовільнити бажання пуйла, і домовлятись із ним через нікчемних “рєшал” на кшталт абрамовича та ердогана.
Воювати до перемоги надзвичайно важко, натомість це має сенс – на відміну від перемовин із божевільним маніяком-убивцею.
Війна до розгрому РФ, війна за новий, кращий світ, в якому ми нарешті отримаємо справжню гарантовану безпеку для наших дітей та онуків, виправдовує понесені жертви.
Договорняки із маніяком, які повинні допомогти йому зберегти те, що в нього замість обличчя, та надалі утримати владу, не виправдані нічим.
Всім, хто ще хоче дивитися в очі росіянам та їхньому фюрерові, я б радив спершу пройтися по вулицях Бучі та подивитись у очі закатованих чоловіків, жінок та дітей.
Тільки після Бучі можна їхати до Стамбула, інакше можливе викривлене сприйняття світу.
Світу, який після Бучі змінився назавжди.
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