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Кулеба: Україна ще не отримала відповіді РФ на “стамбульські пропозиції”

01/04/2022 14:54

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна поки не отримала відповіді Росії на її пропозиції, озвучені на переговорах у Стамбулі.

Про це Кулеба сказав на брифінгу під час візиту до Польщі, інформує “Європейська правда” вдень у п’ятницю, 1 квітня.

“Ні, повноцінні відповіді ми ще не отримали на ті пропозиції, які були озвучені в Стамбулі. Ми бачимо певні публічні коментарі, які лунають від російських офіційних осіб, але ми чекаємо на повноцінну формальну відповідь Росії”, – сказав він.

За словами міністра, з цієї відповіді стане зрозуміло, чи Росія продовжує говорити мовою ультиматумів, чи вона нарешті перейшла до конструктивного обговорення порядку денного і пошуку взаємоприйнятних рішень.

Після раунду переговорів у Стамбулі, який відбувся 29 березня, представник української делегації на переговорах з Росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

Глава фракції “Слуга народу”, член української делегації Давид Арахамія розповів, що Україна на переговорах у Стамбулі виступила з пропозицією про підписання нового міжнародного договору про гарантії безпеки.

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