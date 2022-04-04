Росіяни знову обстрілюють Миколаїв касетними снарядами

Російські загарбники знову обстрілюють Миколаїв касетними снарядами.
Про це повідомив у понеділок, 4 квітня, міський голова Олександр Сєнкевич у телеграмі.
“Знову касетні снаряди. Тримайтесь подалі від вікон. Всю інформацію повідомлю вам згодом”, – написав мер.
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