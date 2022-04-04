Росіяни знову обстрілюють Миколаїв касетними снарядами

На Сумщині не лишилося окупованих населених пунктів. Залишки росіян при відступі потрапили в пастку

Майже вся територія Сумщини звільнена від окупантів, в області залишається лише невелика частина російських військ, але їх вибивають. Як передає “Новинарня“, про це вдень у понеділок, 4 квітня, заявив...