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Полонених нацгвардійців із ЧАЕС рашисти морять голодом, – Енергоатом

02/04/2022 20:29

Вивезені окупантами з Чорнобильської АЕС військовослужбовці Національної гвардії України, які охороняли станцію і були захоплені рашистами 24 лютого, ймовірно перебувають на території Російської Федерації і Білорусі – в містах Смоленськ та Брагін.

Як інформує пресслужба НАЕК “Енергоатом” 2 квітня, про це повідомила дружина одного з полонених.

“За її інформацією, бранців морять голодом, не дають води. Крім того, нічого не відомо про їх стан здоров’я, скоріш за все полонені потребують медичної допомоги, яка не надається. Це суттєве та грубе порушення Женевської конвенції”, – зазначають в “Енергоатомі”.

Сім’ї нацгвардійців занепокоєні нелюдським поводженням з військовополоненими та вимагають якнайшвидшого повернення бранців додому.

“Такими діями росія грубо порушує умови Женевської конвенції про поводження з військовополоненими”, – заяваили в НАЕК.

Нагадаємо, про відступ окупантів із території ЧАЕС стало відомо 31 березня. Однак рашисти забрали з собою полонених охоронців зі складу НГУ, які перебували на станції.

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Україна

Полонених нацгвардійців із ЧАЕС рашисти морять голодом, – Енергоатом

Вивезені окупантами з Чорнобильської АЕС військовослужбовці Національної гвардії України, які охороняли станцію і були захоплені рашистами 24 лютого, ймовірно перебувають на території Російської Федерації і Білорусі – в містах...

Війна з Росією

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