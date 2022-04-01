Окупанти розграбували ЧАЕС і готель поряд. Винесли навіть виделки і ложки

Російський окупант на Чорнобильській АЕС

Російські загарбники пограбували Чорнобильську АЕС, перш ніж залишити її.

Про це повідомив голова державного агентства з питань управління зоною відчуження Євген Крамаренко, передає Суспільне вранці в п’ятницю, 1 квітня.

Зранку 31 березня почала виїжджати російська техніка, яка перебувала на майданчику Чорнобильської АЕС.

Після того, як частина техніки виїхала, старший серед окупантів на прізвище Якушев із позивним “90-й” запропонував скласти акт.

“Він погрожував, якщо цього не відбудеться, вони заберуть українських співробітників до Білорусі. Фактично акт підписувався під примусом. Після підписання акту ці солдати почали мародерити, виносити речі та виїжджати”, – сказав Крамаренко.

Співробітники у цей час перебували на своїх робочих місцях, і їм було заборонено виходити із диспетчерських та кабінетів.

Згодом вони зрозуміли, що стало дуже тихо, і наважилися оглянути станцію.

Зокрема окупанти вкрали комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, яке було на станції. Вони також розграбували готель, розташований поруч із АЕС – винесли кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи.

Тим не менш, усі датчики на перший погляд були у нормі, суттєвих пошкоджень інфраструктури ЧАЕС поки не спостерігають. Згодом більш специфічні спеціалісти зможуть перевірити технічний стан усіх об’єктів.

Перевищень рівня радіації, як повідомляється, немає.

Нагадаємо, російські військові, що покинули Чорнобильську АЕС 31 березня, забрали з собою українських нацгвардійців, яких вони тримали в полоні з початку вторгнення.

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