Грузія долучилася до міжнародних фінансових санкцій проти РФ, – Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її держава долучилася до всіх західних фінансових санкцій проти Російської Федерації.

Про це грузинська лідерка сказала в ефірі CNN вранці в п’ятницю, 1 квітня.

Про таку зміну позиції стало відомо після намірів російських окупантів провести “референдум” щодо приєднання Південної Осетії до РФ.

Грузія бере участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти Росії, що впливає на економіку країни, сказала президентка. “І це дійсно вже щось важить для нашого фінансового сектора”, – сказала вона.

Також президентка Грузії додала, що на цей час Тбілісі підтримує всі створені для підтримки України міжнародні резолюції.

Як відомо, після початку великої війни Росії проти України 24 лютого грузинський уряд відмовився підтримувати обмеження ЄС проти агресора. Більше того, торговельні відносини між країнами активізувалися.

Зокрема, Грузія скористалася можливістю “домовитися” з Росією, замість ввести проти неї санкції.

Читайте також:

Грузія відреагувала на заяви про приєднання Південної Осетії до РФ

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 37 – 01.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ