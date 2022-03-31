Грузія відреагувала на заяви про приєднання Південної Осетії до РФ

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Міністр закордонних справ Грузії Давід Залкіані заявив, що розмови про будь-які референдуми про приєднання окупованої Південної Осетії до Російської Федерації – неприйнятні.

Про це вдень у четвер, 31 березня, повідомляє агенція Interpressnews.

“Говорити про будь-які референдуми в умовах, коли ця територія Грузії окупована – неприйнятно”, – заявив Залкіані.

Він зауважив, що референдум в умовах окупації не буде мати юридичної сили, тим більше, коли регіон змушені були залишити тисячі громадян Грузії.

“Хоча є спроби втягнути Грузію у провокації, наш уряд не допустить цього – ми послідовні у мирній політиці, анонсованій урядом (…) і не будемо застосовувати силу для відновлення територіальної цілісності”, – зазначив Давід Залкіані.

30 березня керівник невизнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що “республіка” планує найближчим часом вжити “юридичних кроків” для входження до складу Росії.

У січні 2021 року ЄСПЛ у переможному для Грузії рішенні напряму визнав Росію державою-окупантом.

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