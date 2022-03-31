ЗСУ звільнили два села на Чернігівщині

Збройні сили України звільнили від російських окупантів села Лукашівка та Слобода в Чернігівській області.

Про це вдень у четвер, 31 березня, повідомив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Водночас він застеріг, що у селах залишилися міни.

“ЗСУ звільнили Лукашівку та Слободу. Там залишилося чимало вибухових «подарунків» від орків”, – написав Чаус.

Глава ОВА відвідав звільнені населені пункти разом із заступником Дмитром Синенком та радником В’ячеславом Скоряком.

“Нарешті до цих сіл змогли привезти необхідне”, – додав Чаус.

Раніше 31 березня командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило про звільнення від російської окупації населених пунктів Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай і Червоне Запорізької області.

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