ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у Запорізькій області

Сили оборони України звільнили кілька населених пунктів у Запорізькій області.
Про це в четвер, 31 березня, повідомили в пресцентрі Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
“Підрозділами ДШВ ЗС України разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнені від російської окупації населені пункти Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне“, – йдеться в повідомленні.
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