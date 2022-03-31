ЗСУ звільнили кілька населених пунктів у Запорізькій області

Сили оборони України звільнили кілька населених пунктів у Запорізькій області. Про це в четвер, 31 березня, повідомили в пресцентрі Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. “Підрозділами ДШВ ЗС України разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнені від російської окупації населені пункти Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне“, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук

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