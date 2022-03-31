Home / Війна / ЗСУ відновили контроль над трьома селами в Херсонській області, – Генштаб

ЗСУ відновили контроль над трьома селами в Херсонській області, – Генштаб

31/03/2022 01:52

Збройні сили України відновили контроль над трьома селами на півночі Херсонської області, на адмінмежі з Дніпропетровщині.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу за підсумками доби 30 березня.

“На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповнення запасів. Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубеївка“, – сказано в оперативній інформації.

Зазначається, що з метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки (село на Дніпропетровщині під Кривим Рогом).

З оперативної інформації Генштабу ЗСУ станом на 24:00 30.03.2022 щодо російського вторгнення

  • Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави. В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування “Калібр”. На військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу “Калібр” на фрегаті “Адмірал Макаров”.
  • Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів ЗС РФ для участі у війні.
  • За наявними даними, у пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились в переважній більшості військовослужбовці строкової служби, що свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів.
  • На Поліському напрямку триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу ЗС РФ. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки.
  • На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення. Найближчим часом очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ, з подальшим завданням блокування міста Чернігова.
  • На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів у районі міста Ізюм, створює ударні угруповання, зокрема зі складу раніше виведених військ.
  • На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів й надалі зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.
    Ворог намагався проводити штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Рубіжне, Новобахмутівка, Мар’їнка, Золота Нива. Успіху не мав.
    У Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії.
    Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська.

У Генштабі також зазначили, що в Білорусі в районах населених пунктів Пінськ, Лунінець зафіксовано підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ, які, ймовірно, були виведені з території України.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, окупанти на Херсонщині готують референдум за “ХерНР”.

Читайте також:
Стара жінка дякує бійцям ЗСУ за звільнення на колінах зі сльозами на очах. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський відкликав двох послів через низьку ефективність

Президент Володимир Зеленський заявив про відкликання послів України з Марокко і Грузії, закинувши їм низьку ефективність у забезпеченні протидії російській агресії на дипломатичному рівні. Про це глава держави заявив...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse