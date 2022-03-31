ЗСУ відновили контроль над трьома селами в Херсонській області, – Генштаб

Військові ЗСУ. Ілюстративне фото: ГШ ЗСУ

Збройні сили України відновили контроль над трьома селами на півночі Херсонської області, на адмінмежі з Дніпропетровщині.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу за підсумками доби 30 березня.

“На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповнення запасів. Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубеївка“, – сказано в оперативній інформації.

Зазначається, що з метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки (село на Дніпропетровщині під Кривим Рогом).

З оперативної інформації Генштабу ЗСУ станом на 24:00 30.03.2022 щодо російського вторгнення

Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави. В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування “Калібр”. На військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу “Калібр” на фрегаті “Адмірал Макаров”.

Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів ЗС РФ для участі у війні.

За наявними даними, у пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились в переважній більшості військовослужбовці строкової служби, що свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів.

На Поліському напрямку триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу ЗС РФ. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки.

триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу ЗС РФ. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення. Найближчим часом очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ, з подальшим завданням блокування міста Чернігова.

противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення. Найближчим часом очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ, з подальшим завданням блокування міста Чернігова. На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів у районі міста Ізюм, створює ударні угруповання, зокрема зі складу раніше виведених військ.

ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів у районі міста Ізюм, створює ударні угруповання, зокрема зі складу раніше виведених військ. На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів й надалі зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

Ворог намагався проводити штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Рубіжне, Новобахмутівка, Мар’їнка, Золота Нива. Успіху не мав.

У Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії.

Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська.

У Генштабі також зазначили, що в Білорусі в районах населених пунктів Пінськ, Лунінець зафіксовано підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ, які, ймовірно, були виведені з території України.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу, окупанти на Херсонщині готують референдум за “ХерНР”.

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