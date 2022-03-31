Стара жінка дякує бійцям ЗСУ за звільнення на колінах зі сльозами на очах. ВІДЕО

Українські військові показали зворушливе відео із зачистки населеного пункту: стара жінка дякує бійцям ЗСУ за звільнення зі сльозами на очах.
Відео поширив у фейсбуці В’ячеслав Савченко, який у 2013-2014 роках очолював управління СБУ Херсонської області, надалі був інструктором, а зараз воює на Київщині.
“Сподіваюсь, мене за відео з зачистки не вжарять. Я просто не міг його не показати. Як вони чекали нас!… Рідненькі”, – прокоментував офіцер.
У кадрі видно, як літня жінка сидить під парканом на вулиці селища, поки військові із синіми пов’язками перевіряють населений пункт на наявність ворога. Вони кажуть: “Добрий вечір, ми з України”. Жінка плаче від радості і стає на коліна, повторює: “Спасибі вам, хлопці!” Ті дякують їй і вибачаються, що окупанти змогли потрапити в село.
Як відомо, із 29 березня тривала зачистка звільненого міста Ірпінь під Києвом, де через дії російських окупантів загинули близько 300 цивільних і 50 військових ЗСУ.
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