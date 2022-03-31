Окупанти на Херсонщині готують референдум за “ХерНР”

Рашистські окупанти на території Херсонщини готують так званий “референдум” для проголошення “народної республіки”.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 24:00 30 березня.
“Для контролю над тимчасово окупованими територіями півдня України противник намагається створювати військово-цивільні адміністрації та розпочав підготовку до проведення референдуму зі створення квазідержавного утворення на території Херсонської області – так званої “херсонської народної республіки”, – сказано у зведенні.
Нагадаємо, Херсон був окупований російськими військами 1 березня, однак і надалі в місті відбуваються масові акції за Україну.
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