На мерії тимчасово зайнятого росіянами Херсона вивісили великий український прапор

На будівлі міської ради Херсона, який окупували російські війська, вивісили великий синьо-жовтий прапор.
Про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв у четвер, 24 березня.
“У ніч, коли обстрілювали міськраду, було перебито трос, на якому тримався наш державний стяг. Та й сам прапор давно настав час замінити – вигорів і обтріпався. Так не годиться. Сьогодні знайшли нагоду повісити новий. Доброго дня, моє Місто-герой!”, – написав Колихаєв у ФБ.
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