Силовики затримали військових, які за $2 тисячі переправляли чоловіків за кордон

Фото: ДБР

Працівники ДБР у Хмельницькому затримали трьох військових, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон.

Про це у четвер, 31 березня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

“Діяла схема переправлення до Польщі військовозобов’язаних громадян під виглядом осіб, що супроводжують гуманітарні вантажі для потреб однієї з військових частин Хмельницького. Схему організував військовослужбовець цієї частини та залучив до протиправної діяльності ще двох підлеглих. За свої послуги ділки брали в еквіваленті від $2 тис”, – йдеться в повідомленні.

Задокументовано декілька фактів отримання грошей від потенційних замовників. Одного з військових було затримано “на гарячому” – під час отримання частини плати – $600.

Під час обшуку в кабінеті організатора схеми було знайдено 140 тисяч гривень.

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