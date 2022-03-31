Силовики затримали військових, які за $2 тисячі переправляли чоловіків за кордон

Працівники ДБР у Хмельницькому затримали трьох військових, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон.
Про це у четвер, 31 березня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
“Діяла схема переправлення до Польщі військовозобов’язаних громадян під виглядом осіб, що супроводжують гуманітарні вантажі для потреб однієї з військових частин Хмельницького. Схему організував військовослужбовець цієї частини та залучив до протиправної діяльності ще двох підлеглих. За свої послуги ділки брали в еквіваленті від $2 тис”, – йдеться в повідомленні.
Під час обшуку в кабінеті організатора схеми було знайдено 140 тисяч гривень.
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