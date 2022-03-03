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“Гімнюки”: Венедіктова розбереться з прокурорами, які хотіли втекти з України за хабар

03/03/2022 15:48

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пообіцялав розібратися з тими прокурорами, які хотіли втекти з України в час воєнного стану й пропонували за це хабар прикордонникам.

Про це вона написала у четвер, 3 березня, на сторніці у ФБ.

“Скоро проведемо «перекличку» особового складу і зрозуміємо хто на місцях, хто на війні. Також настав час зробити інвентаризацію мотлоху, який втік від своїх співвітчизників. Де ви, гімнюки, знайшли ці десятки тисяч доларів, якими намагались підкупити прикордонників, де?”, – йдеться в дописі. 

“Хоч би службові посвідчення не показували. Вже ганьбіться самі, навіщо тінь на всю прокуратуру кидати. Розумію, що у всіх без винятку правоохоронних органах таких «лицарів» вистачає. Днями доручу створити групу для складання списку «хероїв». Хлопці, ви вже вибачайте, але як кажуть – за законами воєнного часу…”, – додала вона. 

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Україна

“Гімнюки”: Венедіктова розбереться з прокурорами, які хотіли втекти з України за хабар

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пообіцялав розібратися з тими прокурорами, які хотіли втекти з України в час воєнного стану й пропонували за це хабар прикордонникам. Про це вона написала у...

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