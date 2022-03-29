Шойгу вперше за понад два тижні з’явився публіці і назвав нову головну мету “спецоперації” в Україні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: ТАСС

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу вперше з початку березня з’явився на публіці.

Він заявив, що перша фаза так званої “спецоперації в Україні” успішно завершена, передає російський “Інтерфакс” у вівторок, 29 березня.

Зараз він вважає, що головне завдання РФ – “встановлення контролю на Донбасі”.

“Спочатку про перебіг “спеціальної воєнної операції російських збройних сил на території України”. Загалом основні завдання першого етапу операції виконані. Істотно знижений бойовий потенціал українських Збройних сил, що дозволяє зосередити основну увагу та основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу”, – заявив Шойгу.

Отже, міністр оборони РФ вважає успіхом загибель понад 17, 2 тисяч російських військових і втрату понад ста літаків, майже 600 танків і сотень одиниць бронетехніки.

Раніше так звані росЗМІ звернули увагу на те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу не з’являвся у публічному просторі з 11 березня.

Також після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави генштабу Росії Валерія Герасимова.

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