На Одещині збили російську ракету

Зеленський розповів про роль Абрамовича й інших російських бізнесменів у підтримці України

Президент Володимир Зеленський заявив про спроби Романа Абрамовича та деяких інших російських бізнесменів допомогти в організації гуманітарних коридорів, підтримати Україну та навіть ЗСУ. Про це він сказав в інтерв’ю...