На Одещині збили російську ракету

В Одеській області ППО Збройних сил України збили російську ракету.
Про це вночі в понеділок, 28 березня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
“Ось і подробиці. Мінус ворожа ракета над Одеською областю… Дякую повітряному командуванню “Південь”, – написав він.
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