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Президент присвоїв звання Героїв України ще 15 воїнам. Трьом – посмертно

27/03/2022 02:29

Президент Володимир Зеленський надав звання Героїв України 15 воїнам ЗС України, офіцерам і штаб-сержантам. Із них троє удостоєні найвищої державної відзнаки посмертно.

Указ із цього приводу підписано 26 березня.

Як відомо, один із відзначених – командир батареї 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу старший лейтенант Денис Максишкозагинув 14 березня під час контрнаступу ЗСУ під Миколаєвом. Він випускник юридичного факультету Запорізького національного університету 2004 року. В цьому ж виші працює його мама, завідувачка кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор Наталія  Максишко.

Денис Максишко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №179/2022
Про присвоєння звання Герой України

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”

  • КОРНІЙЧУКУ Богдану Сергійовичу – лейтенанту (посмертно)
  • КУЛИКУ Сергію Григоровичу – штаб-сержанту (посмертно)
  • МАКСИШКУ Денису Костянтиновичу – старшому лейтенанту (посмертно)

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”

  • БАНДАРЮ Владиславу Юрійовичу – старшому лейтенанту
  • БАРАНОВСЬКОМУ Сергію Анатолійовичу – полковнику
  • БУРКОВСЬКОМУ Сергію Вікторовичу – підполковнику
  • ГОЛІШЕВСЬКОМУ Івану Леонідовичу – підполковнику
  • ГРИШАКУ Роману Геннадійовичу – штаб-сержанту
  • ГУРАЛЮ Віталію Олеговичу – капітану
  • ДИКУНУ Ігорю Володимировичу – молодшому лейтенанту
  • ДРОГОМИРЕЦЬКОМУ Роману Юрійовичу – капітану
  • КРАВЧЕНКУ Артуру Андрійовичу – старшому лейтенанту
  • ЛЮБАРЦЮ Миколі Олександровичу – капітану
  • МИХАЙЛЮКУ Юрію Володимировичу – капітану
  • ШМАТАЛЮКУ Євгену Вікторовичу – майору.

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