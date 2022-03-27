Президент присвоїв звання Героїв України ще 15 воїнам. Трьом – посмертно

Президент Володимир Зеленський надав звання Героїв України 15 воїнам ЗС України, офіцерам і штаб-сержантам. Із них троє удостоєні найвищої державної відзнаки посмертно.
Указ із цього приводу підписано 26 березня.
Як відомо, один із відзначених – командир батареї 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу старший лейтенант Денис Максишко – загинув 14 березня під час контрнаступу ЗСУ під Миколаєвом. Він випускник юридичного факультету Запорізького національного університету 2004 року. В цьому ж виші працює його мама, завідувачка кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор Наталія Максишко.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №179/2022
Про присвоєння звання Герой України
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”
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