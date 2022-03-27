В ЗСУ – ще три бригадні генерали

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання бригадних генералів ще трьом полковникам Збройних сил України.
Відповідно до указу №177/2022, підписаного 26 березня, військове звання бригадного генерала отримали:
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