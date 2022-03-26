У трьох районах Сумщини тривають активні бої, – голова ОВА

Про це у своєму відеозверненні в телеграмі розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
“На Сумщині ситуація залишається напруженою, йдуть запеклі бої. Це Конотопський район, Сумський, Охтирський райони – активна фаза боїв. Як ви знаєте, у нас деякі громади знаходяться під контролем російських окупантів, у них відбувається терор і геноцид українців”, – сказав Живицький.
За його словами, тривають воєнні дії у Тростянецькій громаді, продовжується обстріл передмістя Сум та бомбардування Охтирки.
Керівник ОВА також звернувся до керівників громад і політиків із закликом дуже обережно і виважено подавати інформацію, не оприлюднювати неперевіреної, погоджувати її з Сумською ОВА та “не перетворювати війну на політику”.
Живицький зазначив, що його прогнози щодо Сумщини “стримано-оптимістичні”, та висловив сподівання, що невдовзі вдасться звільнити деякі громади з-під окупації.
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