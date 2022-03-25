93-тя бригада повідомила про “локальну Чорнобаївку” на Сумщині

Фото: 93 бригада
93-тя окрема механізована бригада “Холодний Яр” повідомила про утворення “локальної Чорнобаївки” на Сумщині в районі Тростянця.
Про це пресслужба бригади інформує у п’ятницю, 25 березня.
“Утворення своєї локальної “Чорнобаївки” констатує один із підрозділів 93-ї бригади Холодний Яр, що воює в районі Тростянця на Сумщині. На фото – розбитий НЛАВом російський танк Т-80. Холодноярська піхота вразила його на місці, де раніше неодноразово розбивали противника: тут вже почили у Бозі пару російських БМП, танки, автомобільна техніка”, – йдеться в повідомленні 93 омбр ЗСУ.
Фото: 93 омбр
“Це чомусь не зупиняє російських окупантів: вони регулярно прибувають на “намолене” місце, де українські оборонці завжди “тепло” їх зустрічають”, – додали в бригаді.
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