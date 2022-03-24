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США ввели санкції проти депутатів Держдуми, глави Сбербанку і компаній ОПК

24/03/2022 16:16

Президент США Джо Байден оголосив про запровадження нових санкцій щодо понад 400 фізичних та юридичних осіб з Російської Федерації, у тому числі компаній оборонно-промислового комплексу.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній твіттер-сторінці глави Білого дому, опублікованому вдень у четвер, 24 березня.

“Оголошую додаткові санкції щодо понад 400 представників російської еліти, депутатів та компаній оборонно-промислового сектору у відповідь на війну за рішенням Путіна проти України. Вони особисто виграють від політики Кремля і мають відчути наслідки за це”, – заявив президент США.

У пресслужбі Міністерства фінансів США уточнили, що під санкції потрапляють очільник “Сбербанку” Герман Греф, 328 депутатів Держдуми РФ і сама Держдума та 48 компаній оборонно-промислового сектору.

“Сьогоднішнє рішення відрізає ці 48 компаній від західних технологічних і фінансових ресурсів, що буде мати глибокі і довгострокові наслідки на оборонно-промислову базу Росії та ланцюжки постачання”, – зазначає Мінфін.

Санкції скоординовані з санкційними рішеннями ЄС, Британії і Канади.

Також Міністерство фінансів США оприлюднило нові вказівки щодо транзакцій з Центральним банком РФ що стосуються золота.

Нагадаємо, 11 березня США запровадили санкції проти 12 депутатів Держдуми, тепер список поповнився на 328 осіб.

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