США ввели санкції проти депутатів Держдуми, глави Сбербанку і компаній ОПК

Президент США Джо Байден оголосив про запровадження нових санкцій щодо понад 400 фізичних та юридичних осіб з Російської Федерації, у тому числі компаній оборонно-промислового комплексу.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній твіттер-сторінці глави Білого дому, опублікованому вдень у четвер, 24 березня.

“Оголошую додаткові санкції щодо понад 400 представників російської еліти, депутатів та компаній оборонно-промислового сектору у відповідь на війну за рішенням Путіна проти України. Вони особисто виграють від політики Кремля і мають відчути наслідки за це”, – заявив президент США.

I’m announcing additional sanctions on over 400 Russian elites, lawmakers, and defense companies in response to Putin’s war of choice in Ukraine.

They personally gain from the Kremlin’s policies, and they should share in the pain.

— President Biden (@POTUS) March 24, 2022