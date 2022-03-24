США ввели санкції проти депутатів Держдуми, глави Сбербанку і компаній ОПК

Джо Байден. Фото: AP

Президент США Джо Байден оголосив про запровадження нових санкцій щодо понад 400 фізичних та юридичних осіб з Російської Федерації, у тому числі компаній оборонно-промислового комплексу.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній твіттер-сторінці глави Білого дому, опублікованому вдень у четвер, 24 березня.

“Оголошую додаткові санкції щодо понад 400 представників російської еліти, депутатів та компаній оборонно-промислового сектору у відповідь на війну за рішенням Путіна проти України. Вони особисто виграють від політики Кремля і мають відчути наслідки за це”, – заявив президент США.

I’m announcing additional sanctions on over 400 Russian elites, lawmakers, and defense companies in response to Putin’s war of choice in Ukraine. They personally gain from the Kremlin’s policies, and they should share in the pain. — President Biden (@POTUS) March 24, 2022

У пресслужбі Міністерства фінансів США уточнили, що під санкції потрапляють очільник “Сбербанку” Герман Греф, 328 депутатів Держдуми РФ і сама Держдума та 48 компаній оборонно-промислового сектору.

“Сьогоднішнє рішення відрізає ці 48 компаній від західних технологічних і фінансових ресурсів, що буде мати глибокі і довгострокові наслідки на оборонно-промислову базу Росії та ланцюжки постачання”, – зазначає Мінфін.

Санкції скоординовані з санкційними рішеннями ЄС, Британії і Канади.

Також Міністерство фінансів США оприлюднило нові вказівки щодо транзакцій з Центральним банком РФ що стосуються золота.

Нагадаємо, 11 березня США запровадили санкції проти 12 депутатів Держдуми, тепер список поповнився на 328 осіб.

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