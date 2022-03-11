США заборонили ввозити в Росію готівкові долари

Сполучені Штати заборонили експорт до Росії доларів США.
Про це йдеться в указі президента США Джо Байдена від 11 березня.
Так, забороняється “експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, незалежно від розташування, банкнот у доларах США уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка знаходиться в Російській Федерації”.
Раніше до аналогічного рішення вдався Євросоюз та заборонив постачати до Росії банкноти євро.
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