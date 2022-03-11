США заборонили ввозити в Росію готівкові долари

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Сполучені Штати заборонили експорт до Росії доларів США.

Про це йдеться в указі президента США Джо Байдена від 11 березня.

Так, забороняється “експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, незалежно від розташування, банкнот у доларах США уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка знаходиться в Російській Федерації”.

Раніше до аналогічного рішення вдався Євросоюз та заборонив постачати до Росії банкноти євро.

Незабаром РФ ввела валютні обмеження для громадян: заборонила купувати валюту, а з валютних депозитів можна наразі зняти до 10 тисяч доларів в еквіваленті (тобто, навіть якщо депозит – у євро).

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