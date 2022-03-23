Home / Війна / Білорусам за участь у війні пропонують гроші й навчання у РФ, – розвідка

Білорусам за участь у війні пропонують гроші й навчання у РФ, – розвідка

23/03/2022 11:12

За участь у війні в Україні білорусам пропонують зарплатню в $1000-1500 на місяць, а також пільги на навчання у вишах Російської Федерації.

Про це вранці в середу, 23 березня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

“Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять “індивідуальні бесіди” з рядовим складом. Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі.

За виконання “спеціальних завдань” білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище)”, – йдеться в повідомленні.

Такі випадки українська розвідка зафіксувала у 103-й повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.

ГУР також повідомляє, що білорусів, які відмовляються від участі у так званій “спеціальної операції”, перевіряється “на зв’язки з опозицією”. Нелояльних до РФ командирів – замінюють.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 28 – 23.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 20
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні оголошено першу підозру російському окупанту за зґвалтування

Українська прокуратура оголосила першу підозру російському окупанту, який зґвалтував жінку. Про це повідомляє офіс генпрокурора. За даними слідства, у березні 2022 року військовослужбовець РФ в одному із сіл Броварського...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse