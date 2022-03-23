Білорусам за участь у війні пропонують гроші й навчання у РФ, – розвідка

За участь у війні в Україні білорусам пропонують зарплатню в $1000-1500 на місяць, а також пільги на навчання у вишах Російської Федерації.
Про це вранці в середу, 23 березня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
“Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять “індивідуальні бесіди” з рядовим складом. Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі.
За виконання “спеціальних завдань” білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище)”, – йдеться в повідомленні.
Такі випадки українська розвідка зафіксувала у 103-й повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.
ГУР також повідомляє, що білорусів, які відмовляються від участі у так званій “спеціальної операції”, перевіряється “на зв’язки з опозицією”. Нелояльних до РФ командирів – замінюють.
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