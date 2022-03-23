“Азов” показав свідчення полоненого в Маріуполі чеченця. ВІДЕО

Скріншот із відео

Полк “Азов”, котрий наразі веде запеклі бої в Маріуполі на Донеччині, показав свідчення полоненого чеченця.

Відео оприлюднили увечері у середу, 23 березня.

“Полонений бійцями Азову чеченець закликав земляків до дшихаду відносно Росії. Він нагадав, що українці допомагали в боротьбі за незалежність Чеченської Республіки Ічкерія, наголосивши, що слід не воювати з Україною на боці кривавої Росії, а навести лад у власній країні, борючись з кривавим путінсько-кадирівським режимом”, – йдеться в підписі до відео.

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