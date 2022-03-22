Архієпископ Євстратій – про засудження Ізраїлем промови Зеленського, в якій той порівняв злочини щодо євреїв з намірами Путіна щодо України

Євстратій (Зоря)
представник ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський
(FB)
Про наміри знищити ВСІХ євреїв ані Гітлер, ані його оточення не говорили відкрито. Не знайдено жодного документа з підписом Гітлера, в якому би прямо надавалася така вказівка.
Про Ванзейську конференцію і справжнє значення формули “остаточне розв’язання єврейського питання” стало відомо лише після поразки нацизму. Тоді ж відкрилася страшна правда про табори смерті.
А до початку відкритої війни західні країни, в т.ч. США, обмежували можливість прибуття до себе єврейських втікачів. Пояснювали це зокрема і внутрішніми настроями в суспільстві.
Отже, коли зараз в Ізраїлі пішла хвиля засудження промови президента України, в якій він “посмів” порівняти злочини нацизму щодо євреїв з намірами Путіна щодо України – мовляв, “як можна порівняти цю війну з Голокостом”, то слід сказати наступне:
“Ви хочете дочекатися, коли Путін реалізує всі свої плани щодо України, щоби мати докази підстав говорити поруч про Голокост і нинішню російську війну?”
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