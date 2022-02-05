Ізраїль заблокував передачу ПТРК свого виробництва з Балтії в Україну, – ЗМІ

Пуск ракети із ПТРК Spike LR2. Фото: Rafael Advanced Defense Systems

Ізраїль заблокував постачання Україні з країн Балтії летальної зброї, проданої туди Тель-Авівом.

Про це повідомляє американське видання Breaking Defense з посиланням на свої джерела.

“Джерела розповіли Breaking Defense, що в грудні, коли російські війська почали скупчуватися вздовж кордону з Україною, міністерство оборони Ізраїлю надіслало повідомлення трьом балтійським країнам, що в разі, якщо вони надішлють запит на передачу зброї [ізраїльського походження] Україні, їм буде відмовлено… Це заперечення викликане потребою Ізраїлю збалансувати свої відносини з Росією”, – ідеться в публікації в спеціалізованому виданні від 3 лютого.

Breaking Defense зазначає, що Ізраїль встановлює суворі правила щодо “кінцевих користувачів” у питаннях постачання зброї за кордон. Ці умови юридично обмежують можливість країни-покупця відправляти обладнання третій країні без дозволу початкового виробника.

Такий крок начебто означає заборону на постачання в Україну протитанкових комплексів Spike, створених ізраїльською компанією Rafael або за ізраїльською ліцензією.

Як відомо, Естонія та Литва використовують ПТРК Spike LR, а Латвія — модифікації LR, LR2, ER та SR.

“Ізраїльсько-українські відносини затьмарені зацікавленістю Ізраїлю у збереженні хорошого каналу з Кремлем, необхідного для того, щоб Ізраїль міг діяти в Сирії проти поставок іранської зброї на шляху до Хезболли в Лівані”, – пише видання.

Ця інформація не має офіційних підтверджень в Ізраїлі.

Речник Міноборони Латвії заявив, що “Латвія не планує посилати в Україну зброю виробництва Ізраїлю, тому ми не можемо коментувати цю інформацію”. Водночас він визнав попередню домовленість про відправку техніки американського виробництва.

Прессекретар МО Литви також зазначив, що під час двосторонніх переговорів не йшлося про передачу Україні зброї ізраїльського виробництва.

В МО Естонії на запит не відповіли.

Водночас новина Breaking Defense від 3 лютого сьогодні жваво поширюється російськими ЗМІ.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Німеччина блокує передачу Україні з Естонії 122-мм гаубиць радянського виробництва, які свого часу належали НДР.

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