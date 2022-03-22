Суд у Росії додав Навальному ще 9 років суворого режиму

Лефортовський суд Москви (РФ) на виїзному засіданні у Владимирській області засудив опозиціонера Олексія Навального до 9 років колонії суворого режиму та штрафу у розмірі 1,2 млн рублів.

У новій кримінальній справі суд визнав політика винним в особливо великому шахрайстві та неповагу до суду, передає 22 березня Російська служба ВВС.

Досі Навальний перебував у колонії загального режиму, засуджений у лютому 2021-го до 2 років та 8 місяців ув’язнення у справі “Ів Роше”. Тепер його переведуть до іншої колонії.

Після вироку в акаунті Олексія Навального у твіттері” з’явилася серія коментарів, в яких він порівнював себе із героєм фільму “Інтерстеллар”, що очікував на повернення мандрівників з іншої планети більше 20 років.

“Цифри (термін покарання – “Н”) значення не мають. Це табличка над нарами, от і все. І просто “чекати” ні я, ні мої товариші не будемо”, – наголосив політик.

“Зверніть увагу, що моє “останнє слово” глушили, перериваючи трансляцію. Ну, звичайно, слова мають силу. Путін боїться правди, я завжди це говорив. Боротьба з цензурою, донесення правди до жителів Росії залишилися нашим пріоритетом”, – додав Навальний.

Державний обвинувач попросила визнати Навального винним у шахрайстві та неповазі до суду й засудити його до 13 років колонії суворого режиму.

“Мені все одно, хоч 113 років просіть і давайте – ви ні мене, ні таких, як я, не злякаєте”, – сказав Навальний у своєму останньому слові на засіданні 15 березня.

За кілька днів до оголошення вироку на порталі правової інформації було опубліковано указ президента Росії Володимира Путіна про підвищення судді Марини Котової – її переводять із Лефортовського районного суду до Московського міського суду.

Як відомо, процес у двох нових кримінальних справах проти Навального – про шахрайство та неповагу до суду – розпочався у Володимирській області 15 лютого. Засідання (їх було понад десять) проходили в колонії №2 у місті Покрові, куди політика відправили у лютому 2021 року, замінивши умовний термін на реальний у справі “Ів Роше” після того, як Навальний повернувся до Росії з Німеччини.

Звинувачення у неповазі до суду (чч. 1,2 ст. 297 КК РФ) пов’язане з процесом у справі про наклеп на ветерана Ігната Артеменка, який відбувався у лютому 2021 року (тоді Навального також визнали винним та призначили штраф у 850 тисяч рублів).

У справі про особливо велике шахрайство (ч. 4 ст. 159 КК РФ) Навального звинувачують у розтраті коштів, які громадяни жертвували на “Фонд боротьби з корупцією” і штаби політика.

За версією слідства, структури Навального під приводом боротьби з корупцією здійснювали “екстремістську діяльність”, збираючи пожертви на участь опозиціонера у виборах президента 2018 року.

У суді допитали 16 осіб, запрошених стороною звинувачення, зокрема потерпілих, експертів та свідків. При цьому один зі свідків обвинувачення – колишній співробітник “ФБК” Федір Горожанко – у суді назвав обвинувачення проти Навального “абсурдним” та виїхав із Росії.

Сам Олексій Навальний назвав справу сфабрикованою та заявив, що потерпілі “або виглядають підставними, або їх примушують”.

Нагадаємо, після вторгнення військ РФ в Україну Навальний закликав росіян не мовчати та виходити на протести, відкрито боротися проти війни, яку Росія веде проти України. “Виходьте на головну площу вашого міста кожен будній день о 19:00 та о 14:00 у вихідні та свята”, – закликав він.

Однак ці виступи не є масовими, їх легко припиняють силовики.

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