ЄС збільшить військову допомогу Україні до 1 млрд євро

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За словами федерального міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, ЄС планує збільшити фінансову допомогу Україні на закупівлю зброї до одного мільярда євро.

Про це Бербок сказала, прибувши на засідання міністрів закордонних справ та оборони ЄС в Брюсселі у понеділок, 21 березня, повідомляє “Європейська правда”.

За словами Бербок, міністри ухвалять політичне рішення щодо виділення додаткової фінансової допомоги у понеділок.

Уряд Німеччини забезпечить швидку реалізацію замовлень на зброю від німецьких компаній, додала міністр.

Бербок зазначила, що деталі термінів та конкретних видів озброєння не будуть розголошені з міркувань безпеки, зокрема, через погрози РФ бомбардувати поставки західної зброї Україні.

“Не можна говорити про це публічно, тому що це питання життя та смерті”, – сказала вона.

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