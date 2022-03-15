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Байден підписав закон про $13,6 млрд допомоги Україні

15/03/2022 21:24
Байден підписує

Президент США Джо Байден підписав закон про виділення 13,6 мільярда доларів військової та гуманітарної допомоги Україні.

Про це повідомляє “Європейська правда“.

“Я щойно підписав закон про двопартійне державне фінансування, який… надає Україні історичні 13,6 млрд доларів фінансування”, – повідомив президент США у твітері.

Двопартійний законопроєкт про фінансування включає 13,6 мільярда доларів на гуманітарну, безпекову та економічну допомогу Україні й сусіднім країнам.

Ці ресурси означатимуть додаткове оборонне обладнання для України, гуманітарну допомогу для українського народу та додаткову підтримку розгортання американських військ у сусідніх країнах.

За даними ЗМІ, пакет включає нові поставки Україні 105-мм мінометів і додаткових протитанкових та зенітних комплексів Javelin і Stinger.

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