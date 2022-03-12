Байден: США не воюватимуть проти РФ, однак Україна не дасть Путіну перемогти

Президент США Джо Байден укотре заявив, що його країна не вестиме війну з Росією на території України через загрозу масштабної ескалації, однак Україна і так не дасть Путіну перемогти.
Про це йдеться в заяві Байдена, яку 11 березня поширила пресслужба Білого дому.
“Для розуміння: ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російських сил. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу для порятунку українського народу. І я буду вітати українських біженців. Ми повинні вітати їх тут з розпростертими обіймами, якщо вони потребують цього”, – сказав глава Білого дому.
“І ми збираємося надавати більше підтримки Україні. Ми будемо й надалі стояти пліч-о-пліч із нашими союзниками в Європі та надсилати безпомилковий меседж: ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО з повною міццю об’єднаного й активізованого НАТО”, – зазначив Байден.
“Ми не будемо вести війну проти Росії в Україні. Пряме протистояння між НАТО і Росією — це Третя світова війна, чому ми повинні намагатися запобігти. Але ми вже знаємо, що війна Путіна проти України ніколи не буде для нього перемогою“, – заявив президент США.
В іншій своїй заяві Байден також оголосив, що понад 12 тисяч американських військових було мобілізовано вздовж російського кордону для захисту країн НАТО.
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