Home / Світ / Америка / Штати нададуть Україні більше ПТРК, ПЗРК, гранатометів

Штати нададуть Україні більше ПТРК, ПЗРК, гранатометів

11/03/2022 22:53

Збройні сили України отримають нові партії протитанкового та зенітного озброєння від Сполучених Штатів після ухвалення Сенатом законопроєкту, який передбачає 3,5 мільярда доларів на “поповнення американських запасів обладнання, відправленого в Україну”.

Про це 11 березня повідомило агентство Bloomberg, передає “Європейська правда“.

Очікується, що пакет включатиме нові поставки 105-мм мінометів та додаткові протитанкові і переносні зенітно-ракетні комплекси Javelin і Stinger, повідомляють джерела агентства.

Один із помічників Конгресу США зазначив, що додаткові гроші, ймовірно, також будуть витрачені на військове спорядження, таке як гранатомети M203, бронежилети, снайперські гвинтівки та лазерні далекоміри.

Як відомо, президент США Джо Байден готовий затвердити зазначений законопроєкт.

Читайте також:
Конгрес США повністю схвалив $13,6 млрд допомоги Україні

Унікальних переглядів: 179
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У п’ятницю не спрацювали сім “зелених коридорів”

Російські війська 11 березня не дозволили здійснити евакуацію громадян з низки населених пунктів, попри попередні домовленості. Про це повідомила у вечірньому зверненні віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse