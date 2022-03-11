Штати нададуть Україні більше ПТРК, ПЗРК, гранатометів

Збройні сили України отримають нові партії протитанкового та зенітного озброєння від Сполучених Штатів після ухвалення Сенатом законопроєкту, який передбачає 3,5 мільярда доларів на “поповнення американських запасів обладнання, відправленого в Україну”.

Про це 11 березня повідомило агентство Bloomberg, передає “Європейська правда“.

Очікується, що пакет включатиме нові поставки 105-мм мінометів та додаткові протитанкові і переносні зенітно-ракетні комплекси Javelin і Stinger, повідомляють джерела агентства.

Один із помічників Конгресу США зазначив, що додаткові гроші, ймовірно, також будуть витрачені на військове спорядження, таке як гранатомети M203, бронежилети, снайперські гвинтівки та лазерні далекоміри.

Як відомо, президент США Джо Байден готовий затвердити зазначений законопроєкт.

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