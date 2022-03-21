Росія вдарила з кораблів по Одесі, ушкоджені житлові будинки

Фото: Радіо Свобода

В Одесі 21 березня російські військові кораблі обстріляли житлові будинки, загиблих та поранених немає.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук та очевидці обстрілу в коментарі “Радіо Свобода”.

“Снаряди влучили щонайменше в два житлових будинки на морському узбережжі близько 6:00, пошкоджені житловий комплекс та невеличкий приватний будинок. Деякі снаряди вдарили в землю. Вогонь вели з двох кораблів”, – пише видання.

Місцеві жителі ховалися в критому паркінгу житлового комплексу – повітряна тривога спрацювала приблизно за пів години до влучань.

Дотепер Одеса не фігурує у воєнних зведеннях – зі сходу це місто прикриває інший обласний центр, Миколаїв, до якого російські військові наближалися впритул. Наразі українські військові відкинули загарбників від Миколаєва, але повідомлення про обстріли цього міста надходять регулярно.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 26 – 21.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ