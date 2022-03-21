Повітряні сили за добу збили ворожий літак, дві ракети й чотири БПЛА

Російський бомбардувальник Су-34. Ілюстративне фото

За добу 20 березня ППО ЗСУ збила один ворожий літак, дві крилаті ракети та чотири БПЛА.

Про це в вечірньому зведенні повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗС України.

“Уже другу добу спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України.

Саме тому основною здобиччю протиповітряної оборони Повітряних Сил стали БпЛА окупантів, яких на різних напрямках збито чотири одиниці. Крім того, збито один ворожий літак рашистів та дві крилаті ракети”, – розповів речник ПС Юрій Ігнат.

Раніше пресцентр ООС у зведенні за добу зокрема повідомив: “…Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий літак Су-34 та вертоліт окупантів”.

Крім того, за інформацією ПС, по наземних цілях успішно відпрацювала ударна авіація ЗСУ. Бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі.

Також Повітряні сили підсумували результати з початку бойових дій в Україні: “За двадцять п’ять діб російські окупанти понесли серйозні втрати як на землі, так і в небі. 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет”.

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