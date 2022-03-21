Аварія внаслідок обстрілу на “Сумихімпромі”: рятувальники осаджують аміачну хмару

У ніч на 21 березня внаслідок ворожого обстрілу сталася технологічна аварія на підприємстві “Сумихімпром”.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що о 03:55 у місті Суми стався обстріл території ПАТ “Сумихімпром”, внаслідок чого був пошкоджений резервуар з аміаком ємністю 50 тонн. Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.

Підрозділи ДСНС проводять роботи з осадження аміачної хмари.

Загрози населенню міста немає.

Від ДСНС залучено 15 осіб та 4 одиниці техніки.

Станом на 07:30 проведено роботи з накладання бандажу на пошкоджений трубопровід.

Внаслідок аварії одна особа травмована (працівник підприємства).

Аварійну ситуацію локалізовано, рятувальники продовжують осаджувати аміачну хмару.

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