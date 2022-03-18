Від початку великої війни в Києві вже 222 загиблих, серед них – 4 дитини

Від початку повномасштабної агресії Росії проти України у Києві загинуло 222 людини. З них 60 – цивільні мешканці, серед яких четверо дітей.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація на офіційному телеграм-каналі.
Окрім того, за весь цей час у столиці 889 поранених, із них 241 – цивільний.
Серед поранених – 18 дітей, троє водіїв швидкої та один лікар швидкої.
“Від початку повномасштабної агресії РФ ворог пошкодив 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садочки. Пошкоджено фасади, балкони та вікна в 55 будинках”, – додали в КМДА.
Читайте також:
Залишається ймовірність здійснення ворогом спроб штурмувати Київ, – МОУ
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 23 – 18.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!