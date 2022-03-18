Від початку великої війни в Києві вже 222 загиблих, серед них – 4 дитини

Обстріляний російськими загарбниками будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022 року. Фото: ДСНС

Від початку повномасштабної агресії Росії проти України у Києві загинуло 222 людини. З них 60 – цивільні мешканці, серед яких четверо дітей.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація на офіційному телеграм-каналі.

Окрім того, за весь цей час у столиці 889 поранених, із них 241 – цивільний.

Серед поранених – 18 дітей, троє водіїв швидкої та один лікар швидкої.

“Від початку повномасштабної агресії РФ ворог пошкодив 36 житлових будинків, 5 приватних садиб, 6 шкіл та 4 садочки. Пошкоджено фасади, балкони та вікна в 55 будинках”, – додали в КМДА.

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