Залишається ймовірність здійснення ворогом спроб штурмувати Київ, – МОУ

Залишається ймовірність здійснення ворогом спроб штурмувати столицю. Оборону Києва тримають найкращі військовослужбовці Збройних сил.

Про це вдень у четвер, 17 березня, повідомив речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Такі міста, як Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв є надзвичайно важливими містами у наступальній операції з боку РФ. У більшості, майже у всіх цих містах, ворог не має жодного успіху і не може взяти ці міста. Тому противник вдається до терористичних актів, просто хаотично, не прицільно обстрілюючи ці міста з артилерії та ракет. Я хочу наголосити, що залишається можливість здійснення ворогом спроб штурмувати столицю”, – сказав Мотузяник.

Одночасно він запевнив, що оборона Києва є стратегічним завданням усієї держави як столиці України.

За словами Мотузяника, до оборони Києва залучено найкращі підрозділи сухопутних військ, десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 22 – 17.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ