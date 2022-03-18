Командира бригади спецпризначенців РФ усувають з посади через провал операції в аеропорту Гостомеля, – ГШ

Вадим Паньков

Командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил рф полковника Вадима Панькова хочуть усунути з посади через провал операції в аеропорту Гостомеля.

Про це йдеться увечері у п’ятницю, 18 березня, в повідомленні пресслужби Генерального штабу ЗСУ.

“Через відсутність позитивних результатів та неспроможність виконати поставлені завдання планується усунення від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил рф полковника Вадима Панькова. Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель”, – йдеться в повідомленні.

В ГШ також додали, що особовий склад противника деморалізований, “почастішали випадки суїцидів та самоскалічень”.

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