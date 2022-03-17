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Італія зголосилася відбудувати драмтеатр у Маріуполі

17/03/2022 21:02

Італійський уряд готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі Донецької області.

Про це заявив міністр культури Даріо Франческіні після засідання кабінету міністрів у четвер, 17 березня.

“Кабінет міністрів схвалив мою ініціативу запропонувати Україні ресурси та засоби для його відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству”, – написав Франческіні у твіттері.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська РФ 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалася близько тисяча людей, які втратили домівки. Будівля витримала удар і частково захистила собою життя тих, хто переховувався там. Однак кількість врятованих і загиблих досі не відома.

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