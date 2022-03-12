Генштаб оновив дані про втрати ворога

Від початку війни, станом на 12 березня загальні бойові втрати російських загарбників становлять понад 12 тисяч осіб у живій силі та тисячі одиниць техніки.
Про це о 9:45 у суботу, 12 березня, інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:
У дужках – збільшення за добу.
Дані втрат уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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