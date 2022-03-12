Генштаб оновив дані про втрати ворога

Російські окупанти

Від початку війни, станом на 12 березня загальні бойові втрати російських загарбників становлять понад 12 тисяч осіб у живій силі та тисячі одиниць техніки.

Про це о 9:45 у суботу, 12 березня, інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:

особового складу – понад 12 тис. осіб (+?),

танків ‒ 362 од. (+9),

ББМ ‒ 1205 од. (+40),

артилерійських систем –135 од. (+10),

РСЗВ – 62 од. (+4),

засоби ППО – 33 од. (+2),

літаків – 58 од. (+1),

гелікоптерів – 83 од. (0),

автомобільної техніки – 585 од. (+27),

кораблі / катери – 3 од.,

цистерни з ППМ – 60 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 од.

У дужках – збільшення за добу.

Дані втрат уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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