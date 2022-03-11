Мінськ на війну не поспішає: в міноборони РБ назвали авіаудар росіян по білоруському селу фейком

Скріншот із відео

доповнено

Міністерство оборони Білорусі заявило, що заява Збройних сил України про провокаційний обстріл літаками РФ прикордонних сіл у Білорусі задля її втягнення у війну нібито не відповідає дійсності.

Заяву про це МО РБ поширило близько шостої години у своєму телеграм-каналі.

“Інформація про завдання ударів по території Республіки Білорусь є черговою провокацією і спробою розкачати білоруське суспільство. Станом на 18:30, попри заяви українських посадовців і низки тг-каналів, ані засоби контролю та розвідки повітряного простору, ані підрозділи МНС, що виконують завдання у цих районах, не підтверджують інформацію”, – йдеться в заяві з Мінська.

Речниця міністерства оборони РБ Інна Горбачова назвала повідомлення про такий удар “відвертою маячнею”.

Тим часом білоруське опозиційне видання “Наша ніва” провело опитування місцевих мешканців Столінського району, і вони підтверджують факт вибухів. Зазначається, що це сталося не біля села Копані, а в бік Бухличів.

Цитуємо мовою оригіналу:

Вёска Варані Столінскага раёна: «У 15.02 былі тры выбухі і дым быў. Вельмі моцныя выбухі. Мая маці жыве вельмі блізка ад граніцы. Яна сказала, што ў хаце яе затрэсліся вокны. Цяпер сталі ездзіць пагранічнікі, шмат так іх праехала. Самалёт лятаў, лятаў, а потым выбухі. Вось так было». Іншая жыхарка вёскі Варані: «Нешта было ў раёне трох гадзін дня. Мы не ведаем, што здарылася. Былі выбухі: Копані, Люты Бор, Бухлічы, у тым баку. Самалётаў не бачылі, але гудзела нешта». «Самалёты, чатыры штуки, ляцелі над Столінам у бок Украіны, а потым былі чутныя выбухі». «Я жыхар вёскі ў Столінскім раёне, але далекавата ад Копаняў. Выбухаў не чуў. Але гукі самалётаў былі чуваць сёння разоў пяць, чаго раней не было». «Баранавічы. Цэлы дзень узлятаюць на паўднёвы усход і вяртаюцца адтуль». Нагадаємо, близько 15-ї години міністр оборони України Олексій Резніков заявив про очікувану провокацію з обстрілом російською авіацією конкретних населених пунктів у Білорусі біля українського кордону.

Після 16-ї години командування Повітряних сил ЗСУ поширило повідомлення про провокацію РФ задля втягнення Білорусі у війну – обстріл села Копані російськими літаками, які зробили розворот над територією України. Пізніше в ПС додали, що є інформація про обстріл білоруських н.п. Бухличі та Верхній Теребежів. Одразу після цього СБУ заявила, що мета таких дій Росії – звинуватити в провокаціях Україну та остаточно втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну. Як відомо, цього дня Олександр Лукашенко зустрічався в РФ із Володимиром Путіним. Російським військам після важких втрат потрібні нові сили для підтримки вторгнення в Україну, і для цього Кремль намагається залучити білоруські підрозділи, які досі стоять на кордоні з боку РБ. Із заяв офіційного Мінська можна зробити висновок, що Білорусь навіть після провокації 11 березня не поспішає вводити свої частини на територію України.

Читайте також:

Російська авіація для провокації атакувала село в Білорусі

ДПСУ показала відео, як російський штурмовик бомбардував село в Білорусі