ДПСУ показала відео, як російський штурмовик бомбардував село в Білорусі

У Державній прикордонній службі України показали відео, як російський штурмовик сімейства Су атакував прикордонне з Україною село в Республіці Білорусь.
Матеріал опублікували у п’ятницю, 11 березня.
“Штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території, після чого нанесли авіауадари по території РБ”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що заліт двох літаків з сусідньої держави фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу “Дубровиця”, що на Рівненщині.
“Така атака і дії ворога на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією, щоб втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну з Україною!”, – наголошують в ДПСУ.
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