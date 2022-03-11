“Поки товстий сохне”: потрібен план Б для воєнної економіки України, – Бно-Айріян

Обстріляний російськими військами завод "Кока-кола" на Київщині

В умовах масштабної, тривалої війни з Росією українське керівництво має налагодити роботу економіки та експортний напрямок за спеціальною моделлю, а також створити ефективну функцію перерозподілу бюджетних коштів.

Як передає “Новинарня“, про це написав у колонці для сайту “Цензор” ексголова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян.

“Нам терміново потрібен план Б. Цей план має дати відповіді, як ми запустимо економіку та забезпечимо більш-менше нормальне функціонування держави, а значить, надійні тили для армії.

Тому ключове завдання уряду зараз – це по суті створення ефективної функції перерозподілу центральних, бюджетних коштів (в тому числі і багатомільярдної допомоги країн Заходу) в нашу економіку”, – заявив Бно-Айріян.

“Потрібно відійти від філософії “завозимо з-за кордону все, що можемо” до “виробляємо в Україні все, що потрібно”, – зазначив він.

Управлінець наголосив, що “кожен день війни для України коштує набагато більше, а ніж для Росії”, і “поки товстий сохне, худий здохне”.

“В Україні зупинилося більшість підприємств важкої промисловості. На черзі – підприємства легкої промисловості в цілій низці регіонів. Відтік робочої сили на західну Україну та країни ЄС колосальний. Заблоковані всі морські артерії, через які здійснювався експорт основних товарів, що забезпечували країну валютною виручкою – чорні метали, руда, зернові. Це десятки мільярдів доларів на рік. Ми поки це ще не відчували, але в нас вкрай мало часу. Нас це швидко наздожене”, – попередив управлінець.

Він нагадав, що країни ЄС так і не відмовилися від російської нафти й газу та сплачують Москві щоденно валюту, залишивши шпарину системи SWIFT для окремих російських банків. Росія має Китай, з якими є величезний спільний кордон та гарно налагоджені логістичні коридори. Промисловість Росії “компенсуватиме заміщення імпорту”.

“Посил простий – вони зупиняються, але набагато повільніше, ніж ми”, – констатував Бно-Айріян.

За його висновком, “Путіну зараз найцікавіше “підвісити ситуацію”, розтягнути війну на 3-5 місяців та заблокувати ключові логістичні артерії. Більше у Росії, певно, немає часу, а для нас цей час критичний”.

Відтак українській владі слід “не просто роздавати гроші через Дію“. Зараз на часі – перебудова великих підприємств, що залишилися або будуть евакуйовані, на роботу у військовий час через мобілізаційне замовлення та інші економічні програми.

“Саме підприємства мають відбудувати ланцюги постачань та забезпечити рух обігових коштів в економіці. І це не має бути 10-15 зрозумілих для себе заводів. Десятки, сотні, а може і тисячі підприємств важкої, середньої та легкої промисловості мають почати та продовжити функціонування. А відтак займати людей, в яких от-от залишаться останні заощадження. І не тільки чоловіків. Тому що якщо ми не створимо сотні тисяч нових робочих місць, отримаємо другу хвилю міграції – поствоєнну в пошуках заробітку”, – зазначив фахівець.

Крім того, за його словами, “нам потрібно у країн Заходу просто вигризти можливість збільшувати експорт товарів, що виробляються в Україні, не потрібні для війни, але вкрай важливі для отримання валютної виручки”.

“Це дуже складні процеси. І все це вимагає абсолютно іншої якості управління та ухвалення рішень”, – додав Бно-Айріян.

Нагадаємо, за висновком економістів, збитки України від вторгнення РФ сягнули $100 млрд, зупинилася половина підприємств.

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