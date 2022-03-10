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Збитки України від вторгнення РФ сягнули $100 млрд, зупинилася половина підприємств, – економісти

10/03/2022 19:49

Збитки України від руйнувань через повномасштабне вторгнення військ Росії становлять щонайменше $100 млрд, війна призвела до зупинки половини українських підприємств.

Про це в четвер, 10 березня, повідомив радник президента України Олег Устенко.

“Нині близько 50% нашого бізнесу не працює. Інші підприємства працюють на межі своїх можливостей”, – сказав Устенко під час онлайн-дискусії, організованої Peterson Institute for International Economics.

За попередніми підрахунками, вартість руйнувань, зокрема інфраструктури, лікарень, житлових будинків, сягнула $100 млрд, але це приблизна оцінка, уточнив Устенко, якого цитує “Інтерфакс-Україна”.

За словами економіста, заморожені в різних країнах російські активи, включно з резервами російського центробанку, мають бути спрямовані на фінансування відновлення цих руйнувань в Україні.

Радник президента України також зазначив, що прораховується можливість використати для цього заарештовані активи російських олігархів.

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Bloomberg також оцінив падіння ВВП країни після 24 лютого у 50%.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка в інтерв’ю “Дзеркалу тижня”, наразі бойовими діями та масованими артобстрілами охоплені території понад десяти областей, а також місто Київ, на які припадало понад половину ВВП країни. “Точний прогноз щодо ВВП можна зробити лише після завершення бойових дій”, – сказав він.

Шевченко зазначив, що вплив війни за секторами нерівномірний: найбільше постраждав сектор послуг, тоді як деякі сектори переорієнтували виробництво в умовах воєнного стану на виробництво продукції для потреб захисту країни (харчова та текстильна промисловість, машинобудування, виробництво будівельних матеріалів). На його думку, це певною мірою може знизити вплив війни на економіку.

Як відомо, ВВП України у 2021 році вперше становив близько $200 млрд.

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