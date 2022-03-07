“єПідтримка”: у зонах бойових дій з’явилася можливість отримати 6500 грн на картку

У сервісі “Дія” з’явилася можливість отримати одноразову допомогу в розмірі 6500 гривень.

Гроші на картку “єПідтримки” переказують підприємцям та найманим працівникам із територій, де ведуться активні бойові дії.

Аби замовити виплату, в додатку “Дія” слід перейти до розділу “Послуги” та обрати розділ “єПідтримка”.

Якщо ви не маєте права на цю виплату, то побачите повідомлення: “Наразі виплати недоступні для вашої категорії або регіону діяльності”.

У списку територій, де ведуться активні бойові дії та жителі яких можуть отримати 6500 грн: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська області та м. Київ.

Хто може отримати виплату:

1. Діючі ФОП 1-4 групи, які сплатили ЄСВ за ІV квартал 2021 р. або загалом за 2021 р.

2. Усі наймані працівники, за яких сплатили ЄСВ за ІV квартал 2021 р. або загалом за 2021 р., окрім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного страхування та державної служби.

Читайте також:

“Дія” всупереч рішенню суду вимагає вказувати ім’я російською