“Дія” всупереч рішенню суду вимагає вказувати ім’я російською

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У додатку “Дія” з’явилася нова можливість – замовити довідку про несудимість. Однак для цього громадянинові України потрібно вказати своє ім’я російською мовою.

Про це інформує “Еспресо”.

Якщо громадяни неправильно внесуть свої дані російською мовою, то отримають невідповідність і, ймовірно, підозру в тому, що заповнювали документи з помилками з метою приховати судимість, зазначає львівський активіст Святослав Літинський.

“Ми вже виграли судовий позов проти МВС України. Суд визнав таку вимогу незаконною. Але в мене таке враження, що Денис Монастирський сказав юристам, що ніколи не буде такого, і вони оскаржили рішення суду в апеляцію”, – зазначив Літинський.

Він переконаний, що русифікаторські дії МВС – це “свідоме та виважене рішення, адже в міністерстві не погодилися з рішенням суду й подали апеляцію”.

Йдеться про десятки годин роботи юриста, щоби лише відстояти незаконну позицію.

“Цей юрист отримує наші гроші, судовий збір будуть компенсовувати, на жаль, за гроші платників податків. Історично колись склалось, що була угода з Російською Федерацією вести базу російською мовою. Але вона дуже давно скасована, а Міністерство внутрішніх справ її ще досі дотримується. Я вже писав їм заяви чимало разів: ось проблема, прошу виправити. За роки скарг не сталося жодних змін. Тому врешті подав до суду, який, звичайно ж, виграв. Бо як може бути вимога заповнювати документи недержавною мовою? Це абсурд”, – каже мовозахисник.

Літинський наголошує, що все діловодство має вестися державною мовою. Ніхто не має права змушувати заповнювати документи іноземною мовою: “Я навіть і не знаю, як пишеться моє ім’я та прізвище російською мовою. Людина може внести свої дані російською, а потім її можуть звинуватити, начебто навмисне зробила помилки в документах, щоби приховати судимість. Це – ненормальна ситуація”.

Активіст чекає на апеляцію, і переконаний, що виграє справу та доб’ється через виконавчу службу покарання через це порушення закону.

“З одного боку мене це дуже дивує – що й надалі так тримаються за Росію. А з іншого – ні, адже інформаційний простір цим заполонений. Зокрема президентська команда отримує роялті з російського культурного продукту. І виходить, що той самий Монастирський, по суті, захищає те, щоб громадяни України заповнювали дані на довідку іноземною мовою”, – пояснює Святослав Літинський.

Користувачам “Дії” він радить писати в графі, де зазначена інформація – ПІБ російською мовою – одним словом “незнаю”.

Водночас керівник проєктів цифрової трансформації Мінцифри Іван Затварський зазначає, що “сама заява формується українською мовою”.

” (…) в одному із розділів заяви запитують ваші ПІБ російською. Це пов’язано із тим, що накопичення відомостей у персонально-довідковому обліку розпочалося ще за радянських часів, коли процесуальні документи складалися переважно російською. Тому установчі дані особи, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові обліковувалися саме так. Тут йдеться також і про виконання положень окремих міжнародних договорів”, – пояснив Затварський і додав, що зараз “переважна частина громадян України користується паспортами громадянина України у формі паспортної книжечки зразка 1994 року, в яких ПІБ вказані як українською, так і російською мовами”.

“Тому, зазначення в запиті на отримання довідки обов’язкових реквізитів – прізвища, імені, по батькові заявника російською мовою є необхідним для більш точної ідентифікації фізичної особи в персонально-довідковому обліку, що дозволяє запобігати поширенню неточної чи неправдивої інформації”, – вважає посадовець.

“Загалом сам факт наявності такої довідки – маразм. Це як доводити, що ти не верблюд.

Держава має всі мої дані в себе у базах, я посвідчую особу, вона ідентифікована. То хай вже сподобляться, може, самі, коли хочуть робити вибірку зі своїх баз? Технічно це точно реально, якось же перевіряється то все. Навряд чи вони по імені і прізвищу шукають, адже бувають повні тезки”, – коментує громадський діяч Матвій Шкотняр.

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